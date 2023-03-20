Президент Финляндии: безопасность Швеции не пострадает, если мы первыми вступим в НАТО
Швеция не окажется в уязвимой ситуации безопасности, даже если Финляндия вступит в НАТО первой.
Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Финский президент указал, что оба скандинавских кандидата на членство в Альянсе ведут переговоры о двусторонних военных пактах с Соединенными Штатами.
"Вполне возможно, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции", - сказал Ниинистьо.
"Должны ли мы были отказаться от предложения Турции по ратификации? Это звучит немного безумно. Если бы мы сказали Анкаре "нет", то оказались бы в ужасно сложной ситуации", - добавил он.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что Анкара ратифицирует протокол о ее вступлении в Североатлантический альянс - отдельно от Швеции. В тот же вечер протокол внесли в парламент Турции.
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём прокомментировал, что Швеция "не хотела, но была готова" к такому сценарию.
Как известно, Турция и Венгрия - последние два государства НАТО, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции. Венгрия планирует голосовать по поводу Финляндии 27 марта - также отдельно от заявки Швеции.
Подробнее на эту тему читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.