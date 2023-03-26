В Болгарії після слів Путіна про ядерну зброю в Білорусі закликали до переговорів
Віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова після оголошення президента РФ Владіміра Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі закликала сідати за стіл переговорів з Росією.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Йотова прокоментувала суботнє оголошення Путіна ЗМІ, зазначивши, що ситуація "стає небезпечнішою і страшнішою". Йотова, яка належить до партії соціалістів, наголосила на потребі мирних переговорів, щоб уникнути ескалації.
"Тому коли і я, і президент (проросійський очільник Болгарії. - Ред.) Румен Радев говоримо, що необхідно сісти за стіл переговорів – це не порожні розмови. Це наше бажання, тому що більшість озброєнь з усіх країн призводять до непередбачуваних рішень, які загрожують серйозною війною", – цитує Йотову Radio Bulgaria.
Разом з тим, Йотова висловила сподівання, що у цьому випадку йдеться більше про погрози, ніж про реальні дії.
"Я сподіваюся, що розум усе ж таки візьме гору, і що в цьому випадку йдеться більше про погрози, ніж про реальні дії", - додала вона.
25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.
У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.