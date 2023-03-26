Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Болгарии после слов Путина о ядерном оружии в Беларуси призвали к переговорам 

Воскресенье, 26 марта 2023, 18:23

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова после объявления президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси призвала садиться за стол переговоров с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Йотова прокомментировала субботнее объявление Путина СМИ, отметив, что ситуация "становится опаснее и страшнее". Йотова, которая принадлежит к партии социалистов, отметила необходимость мирных переговоров, чтобы избежать эскалации.

"Поэтому когда и я, и президент (пророссийский глава Болгарии. - Ред.) Румен Радев говорим, что необходимо сесть за стол переговоров - это не пустые разговоры. Это наше желание, потому что большинство вооружений из всех стран приводят к непредсказуемым решениям, которые угрожают серьезной войной", - цитирует Йотову Radio Bulgaria.

Вместе с тем, Йотова выразила надежду, что в этом случае речь идет больше об угрозах, чем о реальных действиях.

"Я надеюсь, что разум все же возьмет верх, и что в этом случае речь идет больше об угрозах, чем о реальных действиях", - добавила она.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.

В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Война с РФ Ядерное оружие

Статьи

Недооцененный союзник: почему "русофобия" Румынии так и не сделала ее близким другом Украины

Территориальные претензии, которые часто рассматривались в Украине как ключевое препятствие союзничеству с Румынией, уже не имеют поддержки в румынском обществе (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Прочь из черного списка: как Украина доказала Европе, что борется с коррупцией во время войны

Отчет, который мог стать настоящей имиджевой катастрофой для Украины, в прошлом году остался практически незамеченным. Но во время большой войны Украина показала неожиданный прогресс... (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Суд подтвердил право ЕвроПравды писать о Филипчуке и его сотрудничестве с россиянами

"Европейская правда" продолжит выполнять общественно важную миссию, даже когда это раздражает героев публикаций – аж до судебных исков против нас (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда