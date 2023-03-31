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Прем’єр Хорватії розповів, якими бачить три необхідні компоненти для перемоги України

П'ятниця, 31 березня 2023, 20:15

Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович розповів, що бачить ключовими компонентами для майбутньої перемоги України готовність українців далі захищатися, єдність західних партнерів та постійну фінансову і військову підтримку Заходу для України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини і президентом України у відповідь на запитання хорватського журналіста.

Пленкович зазначив, що, на його думку, є три важливих елементи, необхідних для перемоги України. 

"По-перше, це патріотизм і готовність українського народу захищати свою свободу, мотивація українського керівництва і президента Зеленського. Друга річ - це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку вона зараз міцніша, ніж будь-коли раніше", - сказав прем'єр Хорватії.

Він наголосив, що Україна потребує постійної економічної та військової допомоги і це життєво необхідно для того, щоби Україна могла захищатися у найближчій і довгостроковій перспективі. 

"По-третє, уряди західних країн мають дбати про згуртованість наших суспільств і не допускати внутрішніх розколів, які врешті можуть зашкодити існуючій політичній єдності. Це формула, яка, на мою думку, має бути реалізована", - сказав Андрей Пленкович.

Прем'єр додав, що Хорватія продовжить активно підтримувати Україну.  

Нагадаємо, Пленкович приїхав в Україну разом з лідерами Словаччини, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації.

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Хорватія

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