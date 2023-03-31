Прем’єр Хорватії розповів, якими бачить три необхідні компоненти для перемоги України
Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович розповів, що бачить ключовими компонентами для майбутньої перемоги України готовність українців далі захищатися, єдність західних партнерів та постійну фінансову і військову підтримку Заходу для України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини і президентом України у відповідь на запитання хорватського журналіста.
Пленкович зазначив, що, на його думку, є три важливих елементи, необхідних для перемоги України.
"По-перше, це патріотизм і готовність українського народу захищати свою свободу, мотивація українського керівництва і президента Зеленського. Друга річ - це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку вона зараз міцніша, ніж будь-коли раніше", - сказав прем'єр Хорватії.
Він наголосив, що Україна потребує постійної економічної та військової допомоги і це життєво необхідно для того, щоби Україна могла захищатися у найближчій і довгостроковій перспективі.
"По-третє, уряди західних країн мають дбати про згуртованість наших суспільств і не допускати внутрішніх розколів, які врешті можуть зашкодити існуючій політичній єдності. Це формула, яка, на мою думку, має бути реалізована", - сказав Андрей Пленкович.
Прем'єр додав, що Хорватія продовжить активно підтримувати Україну.
Нагадаємо, Пленкович приїхав в Україну разом з лідерами Словаччини, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації.