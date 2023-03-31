Премьер Хорватии рассказал, какими видит три необходимых компонента для победы Украины

Премьер Хорватии Андрей Пленкович рассказал, что видит ключевыми компонентами для будущей победы Украины готовность украинцев дальше защищаться, единство западных партнеров и постоянную финансовую и военную поддержку Запада для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и президентом Украины в ответ на вопрос хорватского журналиста.

Пленкович отметил, что, по его мнению, есть три важных элемента, необходимых для победы Украины.

"Во-первых, это патриотизм и готовность украинского народа защищать свою свободу, мотивация украинского руководства и президента Зеленского. Второе - это постоянная поддержка для Украины. И, по моему мнению, с политической стороны она сейчас крепче, чем когда-либо прежде", - сказал премьер Хорватии.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в постоянной экономической и военной помощи и это жизненно необходимо для того, чтобы Украина могла защищаться в ближайшей и долгосрочной перспективе.

"В-третьих, правительства западных стран должны заботиться о сплоченности наших обществ и не допускать внутренних расколов, которые в конце концов могут повредить существующему политическому единству. Это формула, которая, по моему мнению, должна быть реализована", - сказал Андрей Пленкович.

Премьер добавил, что Хорватия продолжит активно поддерживать Украину.

Напомним, Пленкович приехал в Украину вместе с лидерами Словакии, Словении и Молдовы, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации.