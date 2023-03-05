"Ми чисті, як сльоза": президент Сербії заперечив постачання боєприпасів Україні чи Росії

Президент Сербії Александар Вучич заперечив 5 березня повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії.

Про це він сказав у Катарі, де бере участь у організованій ООН конференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Danas.

За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.

Щодо звинувачень у експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.

"Ми додали (положення. - Ред.), що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", - сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".

На початку березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Сербія поставила тисячі ракет в Україну.

Захарова послалася на повідомлення ЗМІ, в яких ідеться про те, що сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовувалися як російськими, так і українськими військами. Ракети калібру 122 мм нібито були доставлені в Україну через Туреччину і Словаччину.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив, що його країна експортувала снаряди в Україну, але залишив відкритою можливість того, що вони могли потрапити туди через третю сторону.

Захарова додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.









