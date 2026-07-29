Візит Зеленського до Польщі, російський шпигун у Швеції, Віткофф їде у Київ: новини дня

У Конгресі США просунулися на шляху до ухвалення законопроєкту щодо санкцій проти Росії, співавтором якого є Ліндсі Грем.

Зеленський, повертаючись зі Сполучених Штатів, завітав до Польщі – вперше після конфлікту між Києвом і Варшавою.

Азербайджан передав Україні майже 40 тонн обладнання для критичної інфраструктури, а ЄБРР надасть Києву 50 млн євро енергетичної підтримки.

Все важливе і цікаве за середу, 29 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Крок до затвердження санкцій Грема

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським вчора ввечері пройшла дуже добре.

"Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", – розповів він.

У інтерв’ю Axios Зеленський розповів, що звернувся до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО Patriot.

Президент України зазначив, що прагне отримати 300 таких ракет до зими.

Він сказав, що Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через потребу в ракетах-перехоплювачах у війні з Іраном.

Нагадаємо, після переговорів президентів у Вашингтоні відбулася Національна церемонія прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Зеленський віддав шану Грему на спеціальній меморіальній службі і наголосив, що "найкращий спосіб ушанувати його пам’ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України".

"Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну. Переконані, що Америка має всі необхідні інструменти. Президент Трамп має всі необхідні інструменти", – додав український президент.

Вже у ніч на середу за Києвом Сенат Конгресу США на процедурному голосуванні підтримав проєкт щодо санкцій проти РФ. Слід зауважити, що це не остаточне затвердження санкційного законопроєкту.

Про те, що являє собою багатостраждальний законопроєкт, який назвали на честь його покійного співавтора Ліндсі Грема, проти кого саме він спрямований, чому він не сподобався демократам та яких наслідків очікувати Україні, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.

До речі, США запровадили санкції проти Ірану через стягування плати за прохід Ормузькою протокою.

Віткофф збирається у Київ

Видання Financial Times повідомило, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше погодились відвідати Київ у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни.

Про їхню згоду стало відомо за підсумками зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Президент України також повідомив про можливий візит посланців президента США до Києва упродовж двох тижнів.

Зеленський заявив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів з метою припинення війни, а також хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

Візит Зеленського до Польщі

На зворотному шляху український президент відвідав Польщу.

"Темою переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", – повідомили в польському уряді напередодні візиту.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив в X, що президент України Володимир Зеленський поінформував його про свій візит до Вашингтона.

Окрім того, за словами прем’єра Польщі, у Любліні вони обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку Києва в боротьбі з російським агресором.

За даними польських ЗМІ, зустріч Туска та Зеленського тривала близько години. За її підсумками лідери не виходили на пресконференцію.

Слід зазначити, що це перший візит українського президента до Польщі після конфлікту між Києвом і Варшавою, який спалахнув через присвоєння Зеленським військовому підрозділу імені героїв УПА.

Президент України зазначив, що під час зустрічі з Дональдом Туском порушив питання безпекових викликів для громадян України, які проживають у Польщі.

Історичний діалог між Києвом та Варшавою був серед тем обговорення на зустрічі лідерів.

В Польщі заявили, що Україна знову "зацікавлена" в польських МіГах.

Напади на українців у Польщі

У Польщі правоохоронці затримали 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють у публічних образах та погрозах громадянам України через їхню національність.

Як повідомляють правоохоронці, чоловіка затримали та помістили до ізолятора.

За версією слідства, підозрюваний регулярно ображав українських сусідів, використовуючи нецензурну лексику та висловлювання на ґрунті національної ненависті.

Також стало відомо, що у Польщі двоє чоловіків ображали українця в потязі, пасажири їх вигнали.

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі на тлі серії інцидентів з образами й застосуванням сили до українців наголосили, що подібні дії на ґрунті нетерпимості є неприйнятними і будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів.

В МВС Польщі наголосили, що підбурювання до ненависті чи образ людей на основі їхньої національності, етнічного походження, раси чи віри не будуть толеруватися.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка пов’язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.

"Такі настрої і таке відчуття безкарності не виникають без причини", – наголосив речник польського уряду.

За його словами, лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський ввів у польську політику представників радикальних середовищ, а окремі політики правиці дедалі частіше використовують риторику, близьку до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Гжегожа Брауна.

"Усе це є діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть", – заявив Шлапка.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що президент країни Кароль Навроцький так і не відреагував на заклик "припинити мовчати" щодо нещодавнього нападу на українську пару у Вроцлаві.

Туск очікує від Навроцького заяви про те, що "немає абсолютно жодного алібі, жодного виправдання для такого роду актів".

Нападників на українську пару у Вроцлаві взяли під варту на 3 місяці.

Сьогодні ввечері речник президента Польщі Рафал Лешкевич відреагував на заклик прем’єр-міністра Дональда Туска.

"За безпеку на польських вулицях відповідають прем’єр-міністр Дональд Туск та його міністри: Кервінський, Семоняк чи Журек. Тож прем’єр-міністру час визнати свою помилку, адже саме за часів його правління на польських вулицях стає дедалі небезпечніше", – прокоментував Лешкевич.

Як він підкреслив, глава держави дотримується позиції, що на всі випадки агресії слід рішуче реагувати, незалежно від національності потерпілих.

Тим часом опитування, проведене компанією Opinia24, свідчить, що понад половина поляків виступає проти вступу України до ЄС.

Ризики атаки РФ на Євросоюз

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вважає, що Росія може напасти на країну, попри те, що Кремль посилює свою диверсійну діяльність.

"Ймовірно, це будуть провокації: дрони – переважно перехоплені та переобладнані українські дрони; Балтійське море – акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу; диверсійні операції", – сказав він.

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс також переконаний, що наразі прямий конвенційний військовий напад Росії на НАТО неможливий.

Він пояснив, що Росія застрягла в Україні. За його словами, Україна успішно веде бойові дії, знищує російську логістику, а також завдає ударів по об’єктах у глибокому тилу, що не дозволяє Росії розвивати подальший наступ.

"Але чи зможемо ми зазирнути в голову [господаря Кремля Владіміра] Путіна? Ні. Ми маємо бути готовими і готуємо свої сили так, щоб бути готовими як до провокацій, так і до захисту держави", – додав він.

У Швеції колишнього ІТ-консультанта війська визнали винним у шпигунстві на РФ, а Франція депортує ексочільницю RT France за поширення російської пропаганди.

Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

У НАТО кажуть, що зустріч Драпатого з командувачем обʼєднаних сил в Європі – "лише питання часу".

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