Більшість американців вважають неправильним постійне "старішання" Конгресу

Більшість американців вважають неправильною ситуацію з тим, що середній вік членів Палати представників і Сенату все більше зростає.

Про це свідчить опитування від CNN, пише "Європейська правда".

Поточний склад Конгресу США – один з найстарших в історії країни, і ця тенденція очікувано продовжиться, особливо у Сенаті. Понад третина сенаторів – старші 70 років, найстаршим з них – за 80. Покійному Ліндсі Грему, який раптово помер близько двох тижнів тому, був 71 рік.

58% опитаних американців вважають, що така частка законодавців літнього віку є великою проблемою. Серед американців віком до 35 років так вважають 68%.

Майже дві третини вважають, що претенденти на посади у Конгресі мали би розкривати медичні дані про проблеми, що можуть вплинути на їхню спроможність виконувати свої обов’язки.

70% сказали, що їх би турбувало висування партією, яку вони підтримують, кандидата на виборну посаду, якому понад 70 років.

Інше липневе опитування від Fox News показало, що 85% зареєстрованих виборців виступають за встановлення віку обов’язкового виходу на пенсію для законодавців, при цьому близько половини вважають, що це мало би бути навіть раніше 70 років.

Нагадаємо, попередньому президенту Джо Байдену довелось знятися з виборів після невдалого виступу на дебатах, де він виглядав нездоровим. Після підтвердження у нього онкозахворювання, вже після завершення каденції, Байдену довелось заперечувати, що про це нібито було відомо раніше і інформація приховувалась.

Після останнього медогляду 80-річного президента Дональда Трампа оголосили, що той залишається "у відмінному стані здоров’я" та повністю здатний виконувати обов’язки глави держави.