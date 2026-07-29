​​Сибіга подякував поляку з лав ЗСУ, який перепросив за акти агресії проти українців

Поляк, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ, публічно перепросив в українців за антиукраїнські напади в Польщі.

Як пише "Європейська правда", відео з виступом військовослужбовця опублікував телеканал Slawa TV.

Виступаючи на мітингу у Львові, військовослужбовець попросив вибачення за акти агресії, з якими зіштовхнулися громадяни України в Польщі останнім часом.

Поляк висловив підтримку українцям, зазначивши, що допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На виступ відреагував очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. У Facebook він заявив, що в часи, коли ненависть намагається розділити людей, такі слова поляка, який захищає Україну, мають "особливу силу".

"Взаємна повага і солідарність між нашими народами, помножена на спільні інтереси наших держав набагато сильніші за будь-які провокації та загрози нашого одвічного ворога. Єдність українців і поляків є запорукою безпеки наших держав і Європи", – написав Сибіга.

Нагадаємо, у середу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Під час зустрічі президент порушив питання безпекових викликів для громадян України, які проживають у Польщі.

У польському уряді пов’язують зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку із цим нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".