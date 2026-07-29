"Укрзалізниця" анонсувала зручні пересадки на новий поїзд з Перемишля до Франкфурта

"Укрзалізниця" оголосила, що забезпечить зручні пересадки для українських пасажирів на новий міжнародний поїзд іспанського перевізника Renfe сполученням Перемишль – Франкфурт-на-Майні.

Як пише "Європейська правда", про це заявили на сторінках компанії.

В УЗ розповіли, що іспанська Renfe, з якою "Укрзалізниця" нещодавно підписала меморандум про співпрацю, запускає новий міжнародний нічний поїзд з польського Перемишля до Франкфурта-на-Майні у Німеччині.

Окрім зупинок на шляху у Польщі та Німеччині, він зупинятиметься також в Чехії – в Остраві й Празі. Потяг почне курсувати з 1 серпня, найдешевші квитки будуть коштувати від 38 євро у спальних вагонах і від 15 – у сидячих.

"Укрзалізниця" обіцяє зручні пересадки на нього для пасажирів, що їдуть з чи до Європи поїздами:

№ 51/52 Київ – Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль;

№ 69/70 Кременчук – Перемишль;

№ 35/36 Одеса – Перемишль;

№ 89/90 Київ – Перемишль.

Дорога нового "іспанського" поїзда на всю протяжність маршруту займатиме близько 20 годин. Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля о 12:04 і прибуватиме до Франкфурта о 07:22 наступного дня; у зворотню дорогу з Франкфурта – о 15:03, з прибуттям до Перемишля об 11:25 наступного дня.

Раніше оголосили, що з 28 червня поїзд "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів курсуватиме щоденно.

Також анонсували, що Україна та Болгарія працюють над запуском поїзда до болгарської Варни.