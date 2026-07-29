Глава МЗС Боснії про євроінтеграцію України: вони навіть не контролюють всю свою територію

Міністр закордонних справ Боснії та Герцеговини Елмедін Конакович піддав сумніву тезу про те, що Україна просувається в євроінтеграційних реформах швидше, ніж країни Західних Балкан, нагадавши про повномасштабну війну з РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому виданню Aktuality, пише "Європейська правда".

Міністр коментував проблеми у процесі вступу Боснії та Герцеговини до Європейського Союзу, коли журналіст поцікавився його позицією щодо того, що ЄС вважає прогрес України на цьому шляху суттєвішим, ніж прогрес країн Західних Балкан.

На це Конакович заявив, що Київ "навіть не контролює всю свою територію".

"Тому я не вважаю, що йдеться про підхід, заснований виключно на заслугах, про який говорить Європейський Союз. Звісно, ми знаємо, чому. Україна стикається з жорстокою російською агресією", – продовжив глава МЗС.

Після цього він навів аналогію з парламентом Боснії та Герцеговини, до якого входять представники Республіки Сербської, що можуть блокувати євроінтеграційні кроки уряду.

"Уявіть собі, що представники Донбасу в українському парламенті мали б право вето, подібне до того, яке мають представники Республіки Сербської у Боснії та Герцеговині. При цьому вони повністю перебувають під контролем Владіміра Путіна і блокують усе, що могло б наблизити країну до Європейського Союзу", – сказав міністр.

Тому, за словами Конаковича, він не вважає правильними сигнали з боку Брюсселя про те, що Україна просувається до членства швидше, ніж західнобалканські країни.

"Я не вважаю правильним посилати сигнал, що Україна просунеться швидше, оскільки перебуває у стані війни й не контролює всю свою територію, тоді як ми маємо чекати, бо Європейський Союз наполягає на меритократичному (заснованому на заслугах – ред.) підході, хоча Путін через своїх людей блокує прийняття рішень у парламенті", – пояснив він.

У цьому контексті посадовець також згадав про Молдову, яка, за його словами, перебуває "на межі конфлікту з Росією", що може спричинити потенційні проблеми в її євроінтеграції.

Боснійський міністр підсумував, що Європейський Союз має "продемонструвати справжнє лідерство" щодо вступу до блоку країн Західних Балкан, зокрема Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, у лютому у Республіці Сербській, ентитеті у складі Боснії і Герцеговини, на повторних виборах президента здобув перемогу Сініша Каран – давній соратник проросійського експрезидента Мілорада Додіка.

У грудні 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, а у 2024 – розпочала офіційні переговори.

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