Зеленський обговорив з Туском історичні суперечки та безпеку українців в Польщі

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском порушив питання безпекових викликів для громадян України, які проживають у Польщі.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський та Туск зустрілися у середу у Любліні – вперше з моменту загострення українсько-польських відносин, яке розпочалося після рішення українського президента присвоїти одному з підрозділів найменування на честь героїв УПА.

Історичний діалог між Києвом та Варшавою був серед тем обговорення на зустрічі лідерів.

Зеленський заявив, що поінформував польського прем’єра про результати свого візиту до Вашингтона, де він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.

Сторони також обговорили низку питань двосторонніх відносин, зокрема оборонну співпрацю та захист українських міст і громад від жорстоких російських ударів.

"Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", – написав український президент.

Зеленський додав, що вони з Туском також обговорили безпекові виклики для громадян України в Польщі на тлі збільшення актів агресії проти українців.

"Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці", – наголосив Зеленський.

За словами прем’єр-міністра Польщі, на зустрічі у Любліні з українським президентом вони обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку Києва в боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку із цим нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".