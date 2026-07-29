Зеленський обговорив захист від балістики та енергетичну підтримку з прем’єром Норвегії

Президент Володимир Зеленський у середу, 29 липня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram, передає "Європейська правда".

Український президент поінформував очільника норвезького уряду про результати свого візиту до Вашингтона у вівторок, 28 липня. За його підсумками Зеленський заявив про "дипломатичний прогрес", а також нагадав про пріоритети України.

"Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики – це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для "петріотів" і наші спільні виробництва – це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою", – написав він.

Зеленський та Стьоре також обговорили можливості підштовхнути Росію до дипломатії та енергетичну підтримку України Норвегією.

Лідери узгодили графік зустрічей, повідомив український президент.

У середу, 29 липня, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Під час зустрічі президент порушив питання безпекових викликів для громадян України, які проживають у Польщі.

За словами прем’єр-міністра Польщі, на зустрічі у Любліні з українським президентом вони обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку Києва в боротьбі з російським агресором.

Зеленський та Туск зустрілися вперше з моменту загострення українсько-польських відносин, яке розпочалося після рішення українського президента присвоїти одному з підрозділів найменування на честь героїв УПА.