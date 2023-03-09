В ЄС сподіваються, що Косово і Сербія досягнуть остаточної угоди 18 березня

Європейський Союз очікує, що Косово і Сербія наступного тижня досягнуть остаточної угоди про нормалізацію відносин після того, як обидві країни схвалили мирний план.я

Про це заявив посол ЄС Мирослав Лайчак після зустрічі з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми сподіваємося, що зможемо отримати один документ, який буде узгоджений 18-го числа", - заявив Лайчак.

Після зустрічі з Курті він має вирушити до Сербії на переговори з президентом Александаром Вучичем.

Лідери Сербії та Косова мають зустрітися 18 березня в Північній Македонії, щоб обговорити реалізацію плану ЄС з 11 пунктів після того, як минулого місяця вони погодилися, що його зміст не потребує подальших переговорів.

План ЄС не зобов'язує Сербію визнати незалежне Косово, але вона має визнати такі документи, як паспорти, дипломи та номерні знаки. Сербія також не блокуватиме членство Косова в міжнародних організаціях.

Складним питанням на переговорах є запропоноване об'єднання муніципалітетів з сербською більшістю в Косові.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 березня ухвалила рішення, що передбачає право для власників косовських паспортів на безвізові поїздки до Євросоюзу.

Детальніше про потенційну угоду читайте в статті - Шанс, але не гарантія: чи здатна угода Сербії та Косова встановити мир на Балканах