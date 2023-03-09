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В ЕС надеются, что Косово и Сербия достигнут окончательного соглашения 18 марта

Четверг, 9 марта 2023, 22:46

Европейский Союз ожидает, что Косово и Сербия на следующей неделе достигнут окончательного соглашения о нормализации отношений после того, как обе страны одобрили мирный план.

Об этом заявил посол ЕС Мирослав Лайчак после встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы надеемся, что сможем получить один документ, который будет согласован 18-го числа", - заявил Лайчак.

После встречи с Курти он должен отправиться в Сербию на переговоры с президентом Александаром Вучичем.

Лидеры Сербии и Косово должны встретиться 18 марта в Северной Македонии, чтобы обсудить реализацию плана ЕС из 11 пунктов после того, как в прошлом месяце они согласились, что его содержание не требует дальнейших переговоров.

План ЕС не обязывает Сербию признать независимое Косово, но она должна признать такие документы, как паспорта, дипломы и номерные знаки. Сербия также не будет блокировать членство Косово в международных организациях.

Сложным вопросом на переговорах является предложенное объединение муниципалитетов с сербским большинством в Косово.

Напомним, Совет ЕС 9 марта принял решение, предусматривающее право для владельцев косовских паспортов на безвизовые поездки в Евросоюз.

Подробнее о потенциальном соглашении читайте в статье - Шанс, но не гарантия: способно ли соглашение Сербии и Косово установить мир на Балканах

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