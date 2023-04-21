Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент

Чехія повинна домагатися в Європейському Союзі початку переговорів про вступ України до ЄС вже цього року, чого прагне Київ.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, якнайшвидше членство України в ЄС відповідає чеським інтересам, і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно розпочалися до кінця цього року".

"Чим ширшою буде зона стабільності на схід від наших кордонів, тим безпечніше нам буде тут", – сказав Павел.

Водночас він розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина та інші країни через проблеми зі збутом власної продукції. Натомість ЄС міг би, наприклад, запровадити тимчасові тарифи, додав президент Чехії.

"Я чітко бачу рішення не в прийнятті односторонніх заходів окремими державами, а в рамках Європейського Союзу", – заявив він, додавши, що одним з рішень можуть бути тимчасові тарифи.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

Переговори про вступ стосуються умов, за яких країну приймуть до ЄС. Вони зосереджені на прийнятті та імплементації законодавства ЄС (acquis). Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства, які часто називають "копенгагенськими критеріями".