Чехия должна добиваться в Европейском Союзе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году, чего хочет Киев.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, скорейшее членство Украины в ЕС соответствует чешским интересам, и Чехия должна настаивать на том, чтобы "переговоры о вступлении с Украиной действительно начались до конца этого года".

"Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем безопаснее нам будет здесь", – сказал Павел.

В то же время он раскритиковал односторонние блокады импорта украинского зерна, которые ввели Польша, Словакия и другие страны из-за проблем со сбытом собственной продукции. Зато ЕС мог бы, например, ввести временные тарифы, добавил президент Чехии.

"Я четко вижу решение не в принятии односторонних мер отдельными государствами, а в рамках Европейского Союза", – заявил он, добавив, что одним из решений могут быть временные тарифы.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

Переговоры о вступлении касаются условий, при которых страну примут в ЕС. Они сосредоточены на принятии и имплементации законодательства ЕС (acquis). Цель состоит в том, чтобы страна-кандидат выполнила условия членства, которые часто называют "копенгагенскими критериями".