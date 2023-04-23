У Греції на пляжний бар наклали гігантський штраф у 33 млн євро

Сукупний штраф, накладений на пляжний бар на грецькому острові Міконос, сягнув колосальних 33 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Сума в 22,5 мільйона євро стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд, а ще 11 мільйонів євро – за утримання їх на місці. Іншими словами, за кожен рік, коли власники не прибирають споруди, визнані незаконними, починаючи з цього року, вони повинні будуть сплатити штраф у розмірі 11 мільйонів євро.

Власник має право подати апеляцію протягом 10 днів.

На додаток до штрафу, накладеного на цей конкретний заклад, у п'ятницю був підписаний наказ про знесення несанкціонованих споруд на пляжі Псару.

Наказ був виданий за результатами перевірок, проведених Міністерством охорони навколишнього середовища на популярному острові 4-11 квітня.

Власник у цьому випадку також має право оскаржити рішення про знесення протягом 10 днів.

За даними інспекторів, площі, що підлягають знесенню, перевищують 500 квадратних метрів.