В Греции на пляжный бар наложили гигантский штраф в 33 млн евро

Совокупный штраф, наложенный на пляжный бар на греческом острове Миконос, достиг колоссальных 33 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Сумма в 22,5 миллиона евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений, а еще 11 миллионов евро – за содержание их на месте. Другими словами, за каждый год, когда владельцы не убирают сооружения, признанные незаконными, начиная с этого года, они должны будут уплатить штраф в размере 11 миллионов евро.

Владелец имеет право подать апелляцию в течение 10 дней.

В дополнение к штрафу, наложенному на это конкретное заведение, в пятницу был подписан приказ о сносе несанкционированных сооружений на пляже Псару.

Приказ был издан по результатам проверок, проведенных Министерством охраны окружающей среды на популярном острове 4-11 апреля.

Владелец в этом случае также имеет право обжаловать решение о сносе в течение 10 дней.

По данным инспекторов, площади, подлежащие сносу, превышают 500 квадратных метров.