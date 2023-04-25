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ЄС зробив перший крок до запуску спільних закупівель газу

Вівторок, 25 квітня 2023, 13:56

Для європейських компаній відкрили реєстрацію запитів на закупівлі газу, що є першим кроком до спільних закупівель країнами Євросоюзу.

Про це оголосили у Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що від 25 березня компанії можуть реєструвати потреби у закупівлях на спеціальній платформі AggregateEU. Далі ці дані об’єднуватимуть та будуть вести перемовини про закупівлю відповідних обсягів, що має забезпечити вигідніші ціни для споживача.

Як зазначають, це важливий крок для того, щоби заповнити газові сховища на наступну зиму за найкращою можливою ціною. 

Нагадаємо, також Брюссель підтвердив політичну домовленість країн-членів Євросоюзу продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15% ще на один рік. 

Тим часом низка країн – Словаччина, Чехія, Італія – заявили, що позбулися залежності від російського газу. 

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