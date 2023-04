ЄС зробив перший крок до запуску спільних закупівель газу

Для європейських компаній відкрили реєстрацію запитів на закупівлі газу, що є першим кроком до спільних закупівель країнами Євросоюзу.

Про це оголосили у Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що від 25 березня компанії можуть реєструвати потреби у закупівлях на спеціальній платформі AggregateEU. Далі ці дані об’єднуватимуть та будуть вести перемовини про закупівлю відповідних обсягів, що має забезпечити вигідніші ціни для споживача.

We are taking a major step towards joint purchasing of gas in the EU.



From today, companies can register their gas purchase needs on the AggregateEU platform.



We will pool our demand and use our collective bargaining power to improve prices for consumers. https://t.co/loPSgkIPJV