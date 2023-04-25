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ЕС сделал первый шаг к запуску совместных закупок газа

Вторник, 25 апреля 2023, 13:56

Для европейских компаний открыли регистрацию запросов на закупки газа, что является первым шагом к совместным закупкам странами Евросоюза.

Об этом объявили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с 25 марта компании могут регистрировать потребности в закупках на специальной платформе AggregateEU. Далее эти данные будут объединять и будут вести переговоры о закупке соответствующих объемов, что должно обеспечить более выгодные цены для потребителя.

Как отмечают, это важный шаг для того, чтобы заполнить газовые хранилища на следующую зиму по лучшей возможной цене.

Напомним, также Брюссель подтвердил политическую договоренность стран-членов Евросоюза продолжить добровольное сокращение потребления газа на 15% еще на один год.

Между тем ряд стран – Словакия, Чехия, Италия – заявили, что избавились от зависимости от российского газа.

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