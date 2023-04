ЕС сделал первый шаг к запуску совместных закупок газа

Для европейских компаний открыли регистрацию запросов на закупки газа, что является первым шагом к совместным закупкам странами Евросоюза.

Об этом объявили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с 25 марта компании могут регистрировать потребности в закупках на специальной платформе AggregateEU. Далее эти данные будут объединять и будут вести переговоры о закупке соответствующих объемов, что должно обеспечить более выгодные цены для потребителя.

We are taking a major step towards joint purchasing of gas in the EU.



From today, companies can register their gas purchase needs on the AggregateEU platform.



We will pool our demand and use our collective bargaining power to improve prices for consumers. https://t.co/loPSgkIPJV