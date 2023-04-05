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Дуда: Кремлю ніколи не вдасться посварити Польщу та Україну

Середа, 5 квітня 2023, 20:42

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Кремлю не вдасться посварити і розділити українців та поляків.

Про це він заявив під час виступу у Варшаві в присутності президента України Володимира Зеленського, повідомляє "Європейська правда".

Дуда заявив, що загарбники та окупанти раніше не раз намагалися посварити Україну та Польщу, направити один проти одного за принципом розділяй і володарюй.

"Сьогодні вони також намагаються, лякаючи поляків українцями, а українців - поляками. Але їм це не вдасться. Саме тому сьогодні ми разом звідси надсилаємо чітке послання Кремлю – вам не вдасться нас посварити, вам не вдасться нас розділити, ніколи більше", - сказав він.

Дуда зазначив, що Україну та Польщу об’єднує тривала спільна історія.

"Саме тому ми не боїмося говорити про найскладніші сторінки нашої історії. Ми продемонстрували це спільним візитом до Львова на меморіал орлят і січових стрільців. У нас велика історія, велика культура і велике прекрасне майбутнє", - додав він.

Нагадаємо, Польща і Україна погодили новий пакет військової допомоги, який включатиме бронетранспортери, системи ППО, міномети та інше озброєння.

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