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Дуда: Кремлю никогда не удастся поссорить Польшу и Украину

Среда, 5 апреля 2023, 20:42

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Кремлю не удастся поссорить и разделить украинцев и поляков.

Об этом он заявил во время выступления в Варшаве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Европейская правда".

Дуда заявил, что захватчики и оккупанты ранее не раз пытались поссорить Украину и Польшу, направить друг против друга по принципу разделяй и властвуй.

"Сегодня они также пытаются, пугая поляков украинцами, а украинцев - поляками. Но им это не удастся. Именно поэтому сегодня мы вместе отсюда посылаем четкое послание Кремлю - вам не удастся нас поссорить, вам не удастся нас разделить, никогда больше", - сказал он.

Дуда отметил, что Украину и Польшу объединяет длительная общая история.

"Именно поэтому мы не боимся говорить о самых сложных страницах нашей истории. Мы продемонстрировали это совместным визитом во Львов на мемориал орлят и сечевых стрельцов. У нас большая история, большая культура и большое прекрасное будущее", - добавил он.

Напомним, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи, который будет включать бронетранспортеры, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

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Польша Война с РФ

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