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У Польщі набуло чинності законодавство, що регулює дистанційну роботу

П'ятниця, 7 квітня 2023, 08:35

У Польщі набули чинності зміни до законодавства, якими врегулювали дистанційну роботу найманих працівників.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

З 7 квітня набули чинності відповідні зміни до трудового кодексу.

"Це важливий день для ринку праці у Польщі. Це наша відповідь на зміну тенденцій і потреби найманих працівників та роботодавців, які почали використовувати такий формат, що став поширений в умовах пандемії… Віддалена робота – це додаткові можливості, особливо для мешканців малих містечок", - зазначила міністерка з питань родини та соціальної політики Марлена Малаг, додавши, що багатьом людям це спростить поєднання роботи та сімейного життя. 

Зміни передбачають, зокрема, що працівники можуть працювати дистанційно повністю або частково – у місці, обраному найманим працівником, яке потрібно щоразу погоджувати з роботодавцем. Йдеться і про новації, як, наприклад, можливість компенсації за електроенергію, яку людина витрачає для роботи з власного обладання у власному помешканні. 

У законодавстві закріпили поняття повністю дистанційного та "гібридного" формату роботи, які зможуть дати додаткову гнучкість рішень у випадку надзвичайних ситуацій, чергової епідемії, пожежі або підтоплення в офісі.

За працівниками закріплюється право час від часу працювати дистанційно через особисті обставини – до 24 днів на рік, із завчасним попередженням роботодавця. 

Роботодавець не зможе відмовити у проханні про дистанційну роботу, наприклад, батькам, які мають дітей віком до 4 років, тим, хто наглядає за хворим родичем, вагітним жінкам.  

Зміни до Трудового кодексу затверидили наприкінці 2022 року. 

Як повідомлялося раніше, у Нідерландах також ініціювали законодавство щодо права громадян працювати дистанційно, якщо це можливо за характером діяльності.

Тим часом у Португалії роботодавцям заборонили дзвонити чи писати співробітникам у неробочий час.

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Польща ЄвроЖиття

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