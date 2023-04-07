В Польше вступило в силу законодательство, регулирующее дистанционную работу

В Польше вступили в силу изменения в законодательство, которыми урегулировали дистанционную работу наемных работников.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

С 7 апреля вступили в силу соответствующие изменения в трудовой кодекс.

"Это важный день для рынка труда в Польше. Это наш ответ на изменение тенденций и потребности наемных работников и работодателей, которые начали использовать такой формат, который стал распространен в условиях пандемии... Удаленная работа - это дополнительные возможности, особенно для жителей малых городов", - отметила министр по вопросам семьи и социальной политики Марлена Малаг, добавив, что многим людям это упростит сочетание работы и семейной жизни.

Изменения предусматривают, в частности, что работники могут работать дистанционно полностью или частично - в месте, выбранном наемным работником, которое нужно каждый раз согласовывать с работодателем. Речь идет и о новациях, как, например, возможность компенсации за электроэнергию, которую человек тратит для работы с собственного оборудования в собственном доме.

В законодательстве закрепили понятие полностью дистанционного и "гибридного" формата работы, которые смогут дать дополнительную гибкость решений в случае чрезвычайных ситуаций, очередной эпидемии, пожара или подтопления в офисе.

За работниками закрепляется право время от времени работать дистанционно по личным обстоятельствам - до 24 дней в году, с заблаговременным предупреждением работодателя.

Работодатель не сможет отказать в просьбе о дистанционной работе, например, родителям, имеющим детей в возрасте до 4 лет, тем, кто присматривает за больным родственником, беременным женщинам.

Изменения в трудовой кодекс затверидили в конце 2022 года.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах также инициировали законодательство о установлении права граждан работать дистанционно, если это возможно по характеру деятельности.

Тем временем в Португалии работодателям запретили звонить или писать сотрудникам в нерабочее время.