Блінкен і Кулеба обговорили підготовку контрнаступу України та постачання зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою обговорив підготовку до контрнаступу та наступні поставки зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, в тому числі те, як внесок міжнародних партнерів може сприяти його успіху", – йдеться у заяві Держдепу за підсумками розмови.

Блінкен зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру і безпеки в Європі, і підтвердив відданість США притягненню Росії до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Кулеба у свою чергу написав у Twitter, що розмова була спрямована на те, щоб скоординувати наступні поставки зброї, співпрацю з Глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу.

I spoke with @SecBlinken to coordinate next weapons supplies, our cooperation with the Global South, and the establishment of the Special Tribunal. I paid close attention to the importance of providing Ukraine with F-16s and steps necessary to begin training of Ukrainian pilots. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

"Я приділив особливу увагу важливості надання Україні винищувачів F-16 та крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові надалі надавати Україні більше озброєнь, якщо від неї надійде відповідний запит.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вона почне контрнаступ. Це потрібно, щоб дозволити більшій частині обіцяної західної військової допомоги прибути в Україну.

Серед поставок, на які Україна все ще чекає, є бронетехніка, в тому числі танки, які, за словами Зеленського, прибувають партіями.