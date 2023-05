Блінкен і Кулеба обговорили підготовку контрнаступу України та постачання зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою обговорив підготовку до контрнаступу та наступні поставки зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, в тому числі те, як внесок міжнародних партнерів може сприяти його успіху", – йдеться у заяві Держдепу за підсумками розмови.

Блінкен зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру і безпеки в Європі, і підтвердив відданість США притягненню Росії до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Кулеба у свою чергу написав у Twitter, що розмова була спрямована на те, щоб скоординувати наступні поставки зброї, співпрацю з Глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу.

I spoke with @SecBlinken to coordinate next weapons supplies, our cooperation with the Global South, and the establishment of the Special Tribunal. I paid close attention to the importance of providing Ukraine with F-16s and steps necessary to begin training of Ukrainian pilots.