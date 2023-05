Блинкен и Кулеба обсудили подготовку контрнаступления Украины и поставки оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил подготовку к контрнаступлению и следующие поставки оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Они обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху", – говорится в заявлении Госдепа по итогам разговора.

Блинкен отметил, что суверенитет Украины является жизненно важным для мира и безопасности в Европе, и подтвердил приверженность США привлечению России к ответственности, подчеркнув обещание президента Джо Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кулеба в свою очередь написал в Twitter, что разговор был направлен на то, чтобы скоординировать следующие поставки оружия, сотрудничество с Глобальным Югом и создание Специального трибунала.

I spoke with @SecBlinken to coordinate next weapons supplies, our cooperation with the Global South, and the establishment of the Special Tribunal. I paid close attention to the importance of providing Ukraine with F-16s and steps necessary to begin training of Ukrainian pilots.