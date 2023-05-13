Блинкен и Кулеба обсудили подготовку контрнаступления Украины и поставки оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил подготовку к контрнаступлению и следующие поставки оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Они обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху", – говорится в заявлении Госдепа по итогам разговора.

Блинкен отметил, что суверенитет Украины является жизненно важным для мира и безопасности в Европе, и подтвердил приверженность США привлечению России к ответственности, подчеркнув обещание президента Джо Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кулеба в свою очередь написал в Twitter, что разговор был направлен на то, чтобы скоординировать следующие поставки оружия, сотрудничество с Глобальным Югом и создание Специального трибунала.

I spoke with @SecBlinken to coordinate next weapons supplies, our cooperation with the Global South, and the establishment of the Special Tribunal. I paid close attention to the importance of providing Ukraine with F-16s and steps necessary to begin training of Ukrainian pilots. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

"Я уделил особое внимание важности предоставления Украине истребителей F-16 и шагам, необходимым для начала подготовки украинских пилотов", – говорится в сообщении.

Напомним, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем предоставлять Украине больше вооружений, если от нее поступит соответствующий запрос.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине все еще нужно "немного больше времени", прежде чем она начнет контрнаступление. Это нужно, чтобы позволить большей части обещанной западной военной помощи прибыть в Украину.

Среди поставок, которых Украина все еще ждет, есть бронетехника, в том числе танки, которые, по словам Зеленского, прибывают партиями.