Польща отримає перші HIMARS у понеділок

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримає свої перші установки HIMARS у понеділок.

Про це він сказав у неділю під час виступу на конференції партії влади "Право і справедливість", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

Блащак сказав, що протиракетна система Patriot, яку придбала польська армія, вже перебуває в Польщі, а завтра до країни прибудуть перші американські пускові установки HIMARS.

"Масштаб замовлень для польської армії є найбільшим за всю історію. У 2018 році ми підписали контракт на систему протиповітряної оборони Patriot, і вони вже у нас. Завтра до Польщі прибудуть перші пускові установки HIMARS", – сказав міністр.

"У 2020 році ми замовили найсучасніші літаки F-35, і вони прибудуть наступного року. У 2021 році ми замовили 250 важких танків Abrams у найсучаснішій версії, яка ще не була доступна ніде за межами США. Ми будуємо сухопутні війська за зразком армії США, яка є найсильнішою у світі", – додав Блащак.

Міністр зауважив, що протягом двох років Польща матиме найсильнішу сухопутну армію в Європі.

"Ми зміцнюємо польську армію, намагаємося зробити її настільки сильною, щоб вона стримувала агресора, щоб він не наважився напасти на нашу батьківщину. Це політика оборони і стримування", – констатував глава Міноборони Польщі.

Раніше у травні міністр оборони Польщі анонсував створення в країні "центру HIMARS" ще цього року.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.