Польша получит первые HIMARS в понедельник

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна получит свои первые установки HIMARS в понедельник.

Об этом он сказал в воскресенье во время выступления на конференции партии власти "Право и справедливость", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

Блащак сказал, что противоракетная система Patriot, которую приобрела польская армия, уже находится в Польше, а завтра в страну прибудут первые американские пусковые установки HIMARS.

"Масштаб заказов для польской армии является крупнейшим за всю историю. В 2018 году мы подписали контракт на систему противовоздушной обороны Patriot, и они уже у нас. Завтра в Польшу прибудут первые пусковые установки HIMARS", – сказал министр.

"В 2020 году мы заказали самые современные самолеты F-35, и они прибудут в следующем году. В 2021 году мы заказали 250 тяжелых танков Abrams в самой современной версии, которая еще не была доступна нигде за пределами США. Мы строим сухопутные войска по образцу армии США, которая является сильнейшей в мире", – добавил Блащак.

Министр отметил, что в течение двух лет Польша будет иметь самую сильную сухопутную армию в Европе.

"Мы укрепляем польскую армию, стараемся сделать ее настолько сильной, чтобы она сдерживала агрессора, чтобы он не решился напасть на нашу родину. Это политика обороны и сдерживания", – констатировал глава Минобороны Польши.

Ранее в мае министр обороны Польши анонсировал создание в стране "центра HIMARS" еще в этом году.

Ранее сообщалось, что Польша предлагает открыть учебный центр для тренировок на ракетных системах HIMARS на своей территории.