Макрон відповів на питання про передачу Україні літаків

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував можливість передачі Україні бойових літаків.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TF1, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи будуть поставлені бойові літаки, французький президент сказав: "Ні, я не говорив про літаки, я говорив про ракети, і я говорив про навчання".

У цьому ж інтерв'ю Макрон заявив, що після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "відкрив двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

У березні повідомлялося, що українських льотчиків навчають у Франції роботі систем протиповітряної оборони, а також виживанню у разі катапультування на ворожій місцевості.