Макрон ответил на вопрос о передаче Украине самолетов

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность передачи Украине боевых самолетов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TF1, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, будут ли поставлены боевые самолеты, французский президент сказал: "Нет, я не говорил о самолетах, я говорил о ракетах, и я говорил об обучении".

Ранее в этом интервью Макрон заявил, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским "открыл двери" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.

В марте сообщалось, что украинских летчиков обучают во Франции работе систем противовоздушной обороны, а также выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.