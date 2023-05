Новоизбранный президент Черногории принял присягу, вспомнив войну в Украине

Яков Милатович, который в апреле победил на выборах президента Черногории, в субботу принял присягу и официально вступил в должность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В инаугурационной речи, произнесенной перед черногорским парламентом, Милатович пообещал быть "настоящим президентом всех граждан независимо от их национальной, политической и религиозной принадлежности".

Также новый президент Черногории пообещал не отклоняться от обязательств страны на пути к членству в Европейском Союзе, одновременно поддерживая добрососедские отношения.

"Глобальный контекст во многом задает нападение России на Украину. Не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических обязательств, в которые входит и Черногория как часть евроатлантической семьи", – подчеркнул Милатович.

“When we look at the current global context, which is now largely determined by the Russian attack on Ukraine, there must not and will not be deviations from our strategic directions and determinations that imply Montenegro as part of the Euro-Atlantic family” ( Jakov Milatovic) https://t.co/M3AX0cS4FI pic.twitter.com/dJ4iF9jN9i