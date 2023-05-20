Новоизбранный президент Черногории принял присягу, вспомнив войну в Украине

Яков Милатович, который в апреле победил на выборах президента Черногории, в субботу принял присягу и официально вступил в должность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В инаугурационной речи, произнесенной перед черногорским парламентом, Милатович пообещал быть "настоящим президентом всех граждан независимо от их национальной, политической и религиозной принадлежности".

Также новый президент Черногории пообещал не отклоняться от обязательств страны на пути к членству в Европейском Союзе, одновременно поддерживая добрососедские отношения.

"Глобальный контекст во многом задает нападение России на Украину. Не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических обязательств, в которые входит и Черногория как часть евроатлантической семьи", – подчеркнул Милатович.

“When we look at the current global context, which is now largely determined by the Russian attack on Ukraine, there must not and will not be deviations from our strategic directions and determinations that imply Montenegro as part of the Euro-Atlantic family” ( Jakov Milatovic) https://t.co/M3AX0cS4FI pic.twitter.com/dJ4iF9jN9i — DTT-NET English (@dtt_net_english) May 20, 2023

На инаугурации черногорского президента присутствовали около двухсот почетных гостей, в частности послы иностранных государств, еврокомиссар по вопросам добрососедства Оливер Варгеи и спецпредставитель Государственного парламента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар.

После инаугурации Милатович провел торжественный обед и отдельный прием для лидеров иностранных государств, в частности президентов Хорватии, Косово и Албании, а также представителей президиума Боснии и Герцеговины.

Выдвиженец новосозданного блока "Европа сейчас", 36-летний Яков Милатович получил поддержку более 60% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов в начале апреля, победив многолетнего главу государства Мило Джукановича.

11 июня в Черногории пройдут внеочередные парламентские выборы, по результатам которых основанная в прошлом году партия "Европа сейчас", одним из соучредителей которой является новый президент Милатович, имеет все шансы не просто войти в парламент, но и получить самую большую фракцию.

Подробнее о новоизбранном президенте Черногории и о том, каким курсом он может повести страну, читайте в статье При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.