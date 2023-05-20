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Новоизбранный президент Черногории принял присягу, вспомнив войну в Украине

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Суббота, 20 мая 2023, 18:58

Яков Милатович, который в апреле победил на выборах президента Черногории, в субботу принял присягу и официально вступил в должность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В инаугурационной речи, произнесенной перед черногорским парламентом, Милатович пообещал быть "настоящим президентом всех граждан независимо от их национальной, политической и религиозной принадлежности".

Также новый президент Черногории пообещал не отклоняться от обязательств страны на пути к членству в Европейском Союзе, одновременно поддерживая добрососедские отношения.

"Глобальный контекст во многом задает нападение России на Украину. Не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических обязательств, в которые входит и Черногория как часть евроатлантической семьи", – подчеркнул Милатович.

На инаугурации черногорского президента присутствовали около двухсот почетных гостей, в частности послы иностранных государств, еврокомиссар по вопросам добрососедства Оливер Варгеи и спецпредставитель Государственного парламента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар.

После инаугурации Милатович провел торжественный обед и отдельный прием для лидеров иностранных государств, в частности президентов Хорватии, Косово и Албании, а также представителей президиума Боснии и Герцеговины.

Правящий просербский блок Черногории распался перед внеочередными выборами

Выдвиженец новосозданного блока "Европа сейчас", 36-летний Яков Милатович получил поддержку более 60% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов в начале апреля, победив многолетнего главу государства Мило Джукановича.

11 июня в Черногории пройдут внеочередные парламентские выборы, по результатам которых основанная в прошлом году партия "Европа сейчас", одним из соучредителей которой является новый президент Милатович, имеет все шансы не просто войти в парламент, но и получить самую большую фракцию.

Подробнее о новоизбранном президенте Черногории и о том, каким курсом он может повести страну, читайте в статье При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.

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