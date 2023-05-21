Зеленський наголосив Байдену на важливості гарантій безпеки для України до вступу в НАТО

Президент Володимир Зеленський у розмові з американським колегою Джо Байденом наголосив на потребі гарантій безпеки для України до вступу у НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента після зустрічі лідерів на полях саміту "Групи семи" у Хіросімі.

Під час розмови Володимир Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО.

"Глава держави наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс" – йдеться в повідомленні ОП.

Крім того, Зеленський подякував Байдену за надання потужної фінансової допомоги Україні з боку США, яка вже становить загалом понад 37 мільярдів доларів, а також за оголошений Джозефом Байденом новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

"Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини", – сказав Зеленський.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Кулеба.

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