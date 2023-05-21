Зеленский отметил Байдену важность гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО

Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом отметил необходимость гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента после встречи лидеров на полях саммита "Группы семи" в Хиросиме.

Во время разговора Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО.

"Глава государства подчеркнул важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в Альянс", – говорится в сообщении ОП.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление мощной финансовой помощи Украине со стороны США, которая уже составляет в целом более 37 миллиардов долларов, а также за объявленный Джозефом Байденом новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

"Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что мы имеем такие сильные отношения", – сказал Зеленский.

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.

Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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