ЄС: Насильство проти миротворців НАТО і цивільних у Косові неприйнятне

Європейський Союз рішуче засудив насильство на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС найрішучішим чином засуджує сьогоднішнє шокуюче насильство в Звечані", – написав Боррель у своєму Twitter у понеділок.

Насильницькі дії, вчинені проти миротворчої місії НАТО, ЗМІ, цивільних осіб та поліції, є абсолютно неприйнятними, наголосив верховний представник ЄС.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023

Боррель заявив, що ЄС закликає владу Косова та протестувальників до негайної та безумовної деескалації ситуації. "Ми очікуємо, що сторони діятимуть відповідально і негайно знайдуть політичне рішення шляхом діалогу", – додав Боррель.

У понеділок 29 травня загострилась ситуація в косовському місті Звечан після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список" відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світлошумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

За останніми даними, у сутичках постраждали близько 25 миротворців НАТО і понад 50 сербських протестувальників, із них один у критичному стані, ще двоє – із важкими пораненнями.

Минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів приймати нових мерів-албанців, обраних на виборах у квітні, які сербське населення бойкотувало.