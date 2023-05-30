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ЄС: Насильство проти миротворців НАТО і цивільних у Косові неприйнятне

Вівторок, 30 травня 2023, 08:13

Європейський Союз рішуче засудив насильство на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС найрішучішим чином засуджує сьогоднішнє шокуюче насильство в Звечані", – написав Боррель у своєму Twitter у понеділок. 

Насильницькі дії, вчинені проти миротворчої місії НАТО, ЗМІ, цивільних осіб та поліції, є абсолютно неприйнятними, наголосив верховний представник ЄС.

Боррель заявив, що ЄС закликає владу Косова та протестувальників до негайної та безумовної деескалації ситуації. "Ми очікуємо, що сторони діятимуть відповідально і негайно знайдуть політичне рішення шляхом діалогу", – додав Боррель.

У понеділок 29 травня загострилась ситуація в косовському місті Звечан після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список" відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світлошумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

За останніми даними, у сутичках постраждали близько 25 миротворців НАТО і понад 50 сербських протестувальників, із них один у критичному стані, ще двоє – із важкими пораненнями.

Минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів приймати нових мерів-албанців, обраних на виборах у квітні, які сербське населення бойкотувало.

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