ЄС: Насильство проти миротворців НАТО і цивільних у Косові неприйнятне

Європейський Союз рішуче засудив насильство на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС найрішучішим чином засуджує сьогоднішнє шокуюче насильство в Звечані", – написав Боррель у своєму Twitter у понеділок.

Насильницькі дії, вчинені проти миротворчої місії НАТО, ЗМІ, цивільних осіб та поліції, є абсолютно неприйнятними, наголосив верховний представник ЄС.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



1/2