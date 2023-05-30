ЕС: Насилие против миротворцев НАТО и гражданских в Косово неприемлемо

Европейский Союз решительно осудил насилие на севере Косово и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане", – написал Боррель в своем Twitter в понедельник.

Насильственные действия, совершенные против миротворческой миссии НАТО, СМИ, гражданских лиц и полиции, являются абсолютно неприемлемыми, подчеркнул верховный представитель ЕС.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023

Боррель заявил, что ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безусловной деэскалации ситуации. "Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение путем диалога", – добавил Боррель.

В понедельник 29 мая обострилась ситуация в косовском городе Звечан после того, как члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжение миротворцев отойти от здания муниципалитета и прорвали кордон полицейских и миротворцев. В ответ те применили светошумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие.

По последним данным, в столкновениях пострадали около 25 миротворцев НАТО и более 50 сербских протестующих, из них один в критическом состоянии, еще двое – с тяжелыми ранениями.

На прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли столкновения: полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона сербских протестующих. Причиной стал отказ местных сербов принимать новых мэров-албанцев, избранных на выборах в апреле, которые сербское население бойкотировало.