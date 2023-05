ЕС: Насилие против миротворцев НАТО и гражданских в Косово неприемлемо

Европейский Союз решительно осудил насилие на севере Косово и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане", – написал Боррель в своем Twitter в понедельник.

Насильственные действия, совершенные против миротворческой миссии НАТО, СМИ, гражданских лиц и полиции, являются абсолютно неприемлемыми, подчеркнул верховный представитель ЕС.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.



The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.



