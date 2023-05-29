Сутички на півночі Косова: ЗМІ пишуть про двох поранених сербів

Щонайменше двоє сербів зазнали поранень під час сутичок на півночі частково визнаного Косова в понеділок після того, як миротворчі сили НАТО KFOR і косовська поліція застосували світло-шумові гранати та, можливо, вогнепальну зброю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило видання Kosovo-Online.

Сутички спалахнули в місті Звечан в Косовсько-Митровицькому окрузі. За повідомленнями ЗМІ, ситуація загострилась після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список", що протестували під будівлею муніципалітету, прорвали кордон поліцейських і миротворців.

Фото: Kosovo-Online

Після цього сили KFOR застосували світло-шумові гранати, а поліція Косова начебто відкрила вогонь зі стрілецької зброї. Вулиці, прилеглі до адмінбудівлі муніципалітету, охопив дим, до місця подій прибули кілька карет швидкої допомоги.

Як пише Kosovo-Online, один із-поміж двох поранених косовських сербів нібито зазнав серйозних вогнепальних поранень. Обох доправили в лікарню Косовської Митровиці.

Нагадаємо, минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.

У неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Косова знизити напруженість у відносинах з Сербією. А президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю

Серби, які становлять більшість на півночі Косова, досі вважають Белград своєю столицею. А етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова в цілому, але косовські серби на півночі вже давно вимагають виконання угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.