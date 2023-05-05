Глава МЗС Естонії хоче обговорити з генсеком НАТО питання членства України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в п'ятницю зустрінеться в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Однією з ключових тем, які обговорюватимуть під час зустрічі, стане вступ України до НАТО.

"Одна дуже важлива тема – це статус України в питанні вступу до НАТО. Зустріч лідерів НАТО у Вільнюсі пройде в липні, і ми активно працюємо разом із нашими союзниками, щоб Україна отримала чітке послання і чітко сформульовану публічну декларацію про подальші кроки в процесі приєднання до НАТО", – заявив Тсахкна.

"Уже недостатньо просто декларувати, що Україні раді в північноатлантичному альянсі. Треба йти далі дуже конкретними кроками. Тож зустріч із генсеком НАТО дуже важлива", – додав міністр закордонних справ Естонії.

На зустрічі зі Столтенбергом він також має намір обговорити російську агресію проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі.

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