Глава МИД Эстонии хочет обсудить с генсеком НАТО вопрос членства Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в пятницу встретится в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Одной из ключевых тем, которые будут обсуждать во время встречи, станет вступление Украины в НАТО.

"Одна очень важная тема – это статус Украины в вопросе вступления в НАТО. Встреча лидеров НАТО в Вильнюсе пройдет в июле, и мы активно работаем вместе с нашими союзниками, чтобы Украина получила четкое послание и четко сформулированную публичную декларацию о дальнейших шагах в процессе присоединения к НАТО", – заявил Тсахкна.

"Уже недостаточно просто декларировать, что Украине рады в североатлантическом альянсе. Надо идти дальше очень конкретными шагами. Поэтому встреча с генсеком НАТО очень важна", – добавил министр иностранных дел Эстонии.

На встрече со Столтенбергом он также намерен обсудить российскую агрессию против Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

Читайте также: Без ПДЧ и Бухареста. Почему украинские политики должны забыть о прошлом в вопросе вступления в НАТО.