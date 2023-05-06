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Шмигаль у Лондоні обговорив із головою Єврокомісії відновлення України й проблеми з експортом

Субота, 6 травня 2023, 12:42

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває в Лондоні на коронації Чарльза ІІІ, провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це, як пише "Європейська правда", Шмигаль повідомив у Facebook.

Голова українського уряду повідомив, що подякував очільниці Єврокомісії за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні.

"Порушив питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею. Маємо знайти спільні рішення для подолання цього виклику та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна", – зазначив Шмигаль, додавши, що розраховує на подальшу тісну координацію з Єврокомісією.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з прем’єром України потреби у відбудові на тлі відповідної конференції, яка має відбутись у червні в Лондоні.

Напередодні Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажних автомобілів через найбільший пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

Перевізники-протестувальники з польського боку вимагають відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Крім того, вони вимагають заборонити в'їзд білоруських і російських напівпричепів. Акція протесту зареєстрована до 3 червня.

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