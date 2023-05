Шмигаль у Лондоні обговорив із головою Єврокомісії відновлення України й проблеми з експортом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває в Лондоні на коронації Чарльза ІІІ, провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Голова українського уряду повідомив, що подякував очільниці Єврокомісії за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні.

"Порушив питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею. Маємо знайти спільні рішення для подолання цього виклику та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна", – зазначив Шмигаль, додавши, що розраховує на подальшу тісну координацію з Єврокомісією.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з прем’єром України потреби у відбудові на тлі відповідної конференції, яка має відбутись у червні в Лондоні.

