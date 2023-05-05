МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням пункту пропуску на кордоні

Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажних автомобілів через найбільший пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ті скарги і вимоги, які висувають польські перевізники, не актуальні. Ми працюємо на рівних і паритетних умовах із польськими перевізниками, тому не бачимо жодних причин для того, щоб перекривати пункт пропуску", – сказав він.

За словами заступника міністра, зі свого боку віцепрем'єр, очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков підготував лист до міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика.

Як вказав Деркач, електронна черга на пункті пропуску до початку протесту налічувала 3,3 тисячі транспортних засобів, які мали перетнути кордон за п'ять діб.

Наразі черга скорочується у зв'язку з тим, що українські перевізники змушені прямувати в інші пункти пропуску.

Він додав, що поки не відомо, як вирішиться питання з ПП "Дорогуськ – Ягодин" найближчим часом.

Згідно з даними "Укртрансбезпеки", станом на 5 травня в загальній черзі в пункті пропуску перебувало 2782 машини, у черзі на ветеринарний контроль – 454.

За минулу добу до Польщі змогла із загальної черги виїхати 661 машина, тоді як із ветеринарної – жодної. Система видає очікуваний час стояння в загальній черзі понад 5,5 доби, у ветеринарній – понад 12 діб.

Перевізники-протестувальники з польського боку вимагають відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Крім того, вони вимагають заборонити в'їзд білоруських і російських напівпричепів. Акція протесту зареєстрована до 3 червня.

Нагадаємо, що "Ягодин – Дорогуськ" польські водії блокували і у вересні минулого року через те, що внаслідок полегшення пропуску українських перевізників із польського боку утворились черги. У квітні пункт пропуску погрожували блокувати польські фермери на тлі зернової кризи.