Шмыгаль в Лондоне обсудил с главой Еврокомиссии восстановление Украины и проблемы с экспортом

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Лондоне на коронации Чарльза III, провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Шмыгаль сообщил в Facebook.

Глава украинского правительства сообщил, что поблагодарил главу Еврокомиссии за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении.

"Поднял вопрос экспорта и транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС. В частности сложную ситуацию, возникшую на пункте пропуска с Польшей. Должны найти общие решения для преодоления этого вызова и обеспечения продовольственной безопасности в мире, гарантом которой является Украина", – отметил Шмыгаль, добавив, что рассчитывает на дальнейшую тесную координацию с Еврокомиссией.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с премьером Украины потребности в восстановлении на фоне соответствующей конференции, которая должна состояться в июне в Лондоне.

A very productive meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal



We discussed the EU's support for Ukraine's recovery and reconstruction in view of the Ukraine Recovery Conference in London in June.



The EU remains steadfast in its commitment to help Ukraine rebuild the country.