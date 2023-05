Проросійський політик Шор пригрозив протестами на євросаміті у Молдові

Позбавлений мандата депутата, лідер-втікач партії "Шор" Ілан Шор 7 травня пригрозив влаштувати акції протесту під час "Великих європейських зборів", що відбудуться в Кишиневі 21 травня, а також під час саміту Європейської політичної спільноти 1 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Шор заявив, що поліція завадила "десяткам тисяч людей" приїхати на акцію 7 травня до Кишинева, звинувативши президентку Маю Санду і партію "Дія і солідарність" (PAS) в узурпації влади. "Ми не кидаємо як у Грузії коктейлі Молотова в парламент, ми не б'ємося з поліцейськими. Ми – просто народ, який втомився жити, як ви нас змушуєте. Народ Молдови доведений до ручки. Не переживайте, наша відповідь буде, і вона буде жорсткою", – пригрозив він.

За словами Шора, 21 травня, у день проведення "Великих європейських зборів", він має намір зібрати в центрі Кишинева своїх прихильників. "Нас буде більше, ніж ти звезеш незаконно. Я тобі обіцяю, що саме цього дня тобі в очі подивляться десятки, а, можливо, тисячі або сотні тисяч знедолених тобою людей", – заявив він.

Крім того, Шор пригрозив, що 1 червня, у день проведення саміту Європейського політичного співтовариства, його прихильники влаштують у Кишиневі акції протесту. "Я вам обіцяю 1 червня спонтанні мітинги на кожному перехресті. Слогани для 1 червня: "No, Мая!", "СТОП, Мая!", "Take away, Мая!". Це побачать усі європейські лідери по всьому їхньому маршруту", – заявив він.

Нагадаємо, що 7 травня "Рух для народу", до якого входять активісти і політики, зокрема з партії "Шор", провів мітинг у центрі Кишинева. Учасники протесту зібралися біля будівлі парламенту, щоб вимагати відставки президента і законодавчого органу та проведення дострокових виборів. Водночас організатори акції заявили раніше, що до Кишинева дісталися не всі протестувальники, оскільки багато автобусів із районів зупинили співробітники правоохоронних органів.

Як відомо, другий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня в Кишиневі. У ньому візьмуть участь близько 50 офіційних делегацій, до складу яких увійдуть глави європейських держав, глави урядів і високопоставлені чиновники ЄС.

Європейська політична спільнота – ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона, підтримана ЄС. За задумом, цей майданчик співпраці не є альтернативою розширення ЄС. Перший саміт відбувся у Празі 6-7 жовтня минулого року.