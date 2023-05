Пророссийский политик Шор пригрозил протестами на евросаммите в Молдове

Лишенный мандата депутата, лидер партии "Шор" Илан Шор 7 мая пригрозил устроить акции протеста во время "Большого европейского собрания", которое состоится в Кишиневе 21 мая, а также во время саммита Европейского политического сообщества 1 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Шор заявил, что полиция помешала "десяткам тысяч людей" приехать на акцию 7 мая в Кишинев, обвинив президента Майю Санду и партию "Действие и солидарность" (PAS) в узурпации власти. "Мы не бросаем как в Грузии коктейли Молотова в парламент, мы не деремся с полицейскими. Мы – просто народ, который устал жить, как вы нас заставляете. Народ Молдовы доведен до ручки. Не переживайте, наш ответ будет, и он будет жестким", – пригрозил он.

По словам Шора, 21 мая, в день проведения "Большого европейского собрания", он намерен собрать в центре Кишинева своих сторонников. "Нас будет больше, чем ты свезешь незаконно. Я тебе обещаю, что именно в этот день тебе в глаза посмотрят десятки, а, возможно, тысячи или сотни тысяч обездоленных тобой людей", – заявил он.

Кроме того, Шор пригрозил, что 1 июня, в день проведения саммита Европейского политического сообщества, его сторонники устроят в Кишиневе акции протеста. "Я вам обещаю 1 июня спонтанные митинги на каждом перекрестке. Слоганы для 1 июня: "No, Майя!", "СТОП, Майя!", "Take away, Майя!". Это увидят все европейские лидеры по всему их маршруту", – заявил он.

Напомним, что 7 мая "Движение для народа", в которое входят активисты и политики, в частности из партии "Шор", провело митинг в центре Кишинева. Протестующие собрались у здания парламента, чтобы требовать отставки президента и законодательного органа и проведения досрочных выборов. В то же время организаторы акции заявили ранее, что в Кишинев добрались не все протестующие, поскольку многие автобусы из районов остановили сотрудники правоохранительных органов.

Как известно, второй саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в Кишиневе. В нем примут участие около 50 официальных делегаций, в состав которых войдут главы европейских государств, главы правительств и высокопоставленные чиновники ЕС.

Европейское политическое сообщество – инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, поддержанная ЕС. По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширению ЕС. Первый саммит состоялся в Праге 6-7 октября прошлого года.