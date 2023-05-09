Російських дипломатів у Варшаві рано-вранці розбудили звуки сирен і бомбардувань

Активісти ініціативи "Євромайдан-Варшава" у вівторок о 6:00 розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.

Про це повідомила ініціатива на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Активісти розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate та увімкнули звуки, що нагадують сирени повітряної тривоги та бомбардування.

"6:00 ранку, Варшава. Ми під будинком російських дипломатів. У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев’ятий рік. Прокидайтесь, рашисти! Ваш час настав! Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій", – пояснили активісти суть акції.

Активісти наголосили, що не хочуть промовляти до совісті російських дипломатів, натомість вони хочуть, щоб їх врешті вислали з Польщі, "бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом".

Нагадаємо, у фінському місті Марієгамні понад 400 днів поспіль виходять підтримати Україну під консульством РФ.

А в Лондоні одну з центральних вулиць Лондона поблизу російського посольства 23 лютого цього року розфарбували в кольори українського прапора на знак протесту проти війни Росії.