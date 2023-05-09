Российских дипломатов в Варшаве рано утром разбудили звуки сирен и бомбежек

Активисты инициативы "Евромайдан-Варшава" во вторник в 6:00 разбудили российских дипломатов в Варшаве звуками сирен и бомбежек.

Об этом сообщила инициатива на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Активисты развернули большой баннер с хэштегом #russiaisaterroriststate и включили звуки, напоминающие сирены воздушной тревоги и бомбежки.

"6:00 утра, Варшава. Мы под домом российских дипломатов. В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время пришло! Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий", – пояснили активисты суть акции.

Активисты отметили, что не хотят взывать к совести российских дипломатов, но хотят, чтобы их наконец выслали из Польши, "потому что они не имеют ничего общего с цивилизованным миром".

Напомним, в финском городе Мариехамн более 400 дней подряд выходят поддержать Украину под консульством РФ.

А в Лондоне одну из центральных улиц Лондона вблизи российского посольства 23 февраля этого года раскрасили в цвета украинского флага в знак протеста против войны России.