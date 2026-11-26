Спецпредставник американського президента Джаред Кушнер анонсував найбільший від початку повномасштабної війни обмін полоненими між Росією та Україною.

Про це він сказав у інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру у подкасті MD Meets, цитує "Європейська правда".

За словами Кушнера, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

"Метою тристоронньої зустрічі було, перш за все, побачити, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро, перед святами, і який буде найбільшим обміном за всю війну", – сказав американський спецпредставник.

Він додав, що під час цього обміну "тисячі людей зможуть повернутися додому до своїх родин".

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року. Сам Трамп посміявся із цих слів.

23 листопада Кушнер заявив, що найближчими тижнями американські перемовники будуть працювати з Україною, представниками Європейського Союзу та Росією для досягнення спільної згоди щодо архітектури безпеки.