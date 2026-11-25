У Пентагоні заявили, що США працюють над розширенням промислової співпраці з європейськими партнерами та Україною, щоб нарощувати виробництво систем Patriot і зміцнювати ланцюги постачання.

Про це відомство заявило у коментарі "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

З самого початку уряд США, як кажуть у Пентагоні, підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання для нарощування виробництва наявних і запланованих модифікацій системи Patriot.

"Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині", – йдеться у заяві відомства.

Водночас повідомлення про затримки з поставками ракет-перехоплювачів для України відомство прямо не підтвердило й не спростувало.

Раніше повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.