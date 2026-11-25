Польський сенатор Гжегож Схетина заявив, що чоловік, який 25 листопада підпалив себе біля Президентського палацу у Варшаві, є українцем.

Про це Гжегож Схетина сказав в ефірі телеканалу TVP, інформує "Європейська правда".

Інформацію про те, що чоловік, який підпалив себе у Варшаві, виявився українцем з картою поляка сенатору повідомили у міністерстві внутрішніх справ Польщі.

"У нас є інформація від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець, з картою поляка. Він у дуже важкому стані. Рятувальні операції були розпочаті дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна", – сказав Гжегож Схетина.

Про обставини трагедії та мотиви чоловіка, за словами Схетини, поки нічого невідомо. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, у Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

Нагадаємо, 11 листопада у центрі польського Кракова підпалив себе чоловік. Наступного дня він помер у лікарні.