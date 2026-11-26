Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Україна затягнула перемовний процес з РФ через нібито "атаку" на резиденцію очільника Кремля Владіміра Путіна взимку минулого року.

Про це він сказав у інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру у подкасті MD Meets, цитує "Європейська правда".

Кушнер заявив, що США "почали досягати певного прогресу" щодо питання закінчення російсько-української війни "десь у листопаді" минулого року.

"Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його (переговорний процес) назад", – сказав спецпредставник Трампа.

Після цього, за його словами, у лютому 2026 року США "почали досягати невеликого прогресу, але здавалося, що на той час не було справжнього прориву".

"З лютого по вересень ми перебували в постійному контакті, але не бачили великої гнучкості чи готовності до компромісу з боку сторін, де могли б бути точки дотику", – додав він.

Зазначимо, наприкінці грудня 2025 року РФ звинуватила Україну в атаці безпілотниками на резиденцію Путіна, через що росіяни погрожували "переглянути переговорну позицію". Однак Україна офіційно спростувала цю інформацію.

А президент Володимир Зеленський назвав фейковими заяви росіян і сказав, що про це повідомили американській стороні.